Архиепископ Серафим поздравил калининградцев с Рождеством

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим поздравил жителей Калининградской области с праздником Рождества Христова.

"Более двух тысяч лет назад свет Вифлеемской звезды озарил ночное небо Палестины, возвестив всем народам земли о том, что родился Спаситель. Поистине светлый Праздник Рождества Христова объединяет всех людей, несмотря ни на какие их различия в вере, национальности и культурных особенностях", - говорится в рождественском послании.

Завершается послание следующими словами:

"Давайте же ценить, дорогие братья и сестры то, что Господь благословляет наше Отечество, позволяя нам в мире и тишине встречать светлый Праздник Рождества Христова. В связи с чем, всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, снова спешу поздравить с радостным торжеством Христова Рождества! Пусть этот светлый праздник наполнит благодатью сердца людей и принесет в наши семьи мир Божий и любовь".