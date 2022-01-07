За сутки коронавирусом заболели 123 калининградца

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом выписали из больниц 198 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.

В целом по России за последние сутки выявлено 16 735 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 834 (11,0%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 618 035 человек в 85 регионах.

Также за сутки в стране зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 314 604 человека.