Лепнина посыпалась: калининградцы возмущены качеством ремонта исторического дома на Комсомольской

. Фото: Иван МАРКОВ

В соцсетях появились фотографии и комментарии жителей Калининграда. Горожане крайне возмущены качеством ремонта одного из исторических домов на улице Комсомольской. С памятника архитектуры, капремонтом которого в 2018 году занималась компания "Мириам", уже посыпалась лепнина.

- Это как так надо было делась, что уже через три года все пришло в негодность. Немцы строили на века, а тут... - написал один из жителей Центрального района Калининграда.

Напомним, компания "Мириам" является одним из крупнейших подрядчиков в областном центре. В частности, именно она занималась реконструкцией улицы Рокоссовского. К компании неоднократно возникали нарекания у властей и жителей Калининграда.