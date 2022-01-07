Алиханов: В этом году в Балтийске построят первую газовую котельную

Во время посещения Балтийска губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал "КП", когда в самом западном городе России все-таки появится газ.

- Проблема, можно сказать, многолетняя. Газ Балтийску обещают еще со времен Владимира Григорьевича Егорова, - сказал Антон Алиханов. - Что происходит сейчас? Мы заключили контракт на достройку газопровода, на реконструкцию АГРС в поселке Черепаново. Специалисты правительства оценивают сроки выполнения работ в семь-восемь месяцев. Уже завершаем проектирование и скоро будем начинать строительство котельных, в этом году успеем построить одну из трех, самую мощную. Но после строительства газопровода несколько месяцев уйдет на всякие процедуры согласования с Газпромом и другими структурами. Поэтому обещать того, что в следующем отопительном сезоне мы перейдем на газ, не могу. И если не успеем, то так же, как и в этом сезоне, будем компенсировать Балтийску стоимость гигаколорий. Раньше они платили 80 процентов от экономически обоснованного тарифа, в этом - 60. Это довольно существенно.

- Почему проблема с газом в Балтийске неразрешима уже в течение долгих лет? Все-таки военно-морская база...

- Начинали решать ее при Николае Цуканове, но возникли проблемы с подрядчиком, были уголовные дела. Оплатили газопровод полностью, хотя он не был достроен. Наша задача - решить проблему, а не искать виноватых. Мы провели допроектирование, обследование, я переживал, что невозможно газопровод достроить, но, к счастью, сама труба нормальная, там есть два места, которые нужно переварить, чтобы перестраховаться. АГРС надо дооснастить оборудованием и можно запускать.