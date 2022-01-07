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Общество7 января 2022 13:30

Антон Алиханов: Слип для рыбаков в Филино сохранится

Кирилл Алексеев
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Филино прямо сейчас.

Филино прямо сейчас.

Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Хорошая новость для калининградских рыбаков: спуск к воде (слип) в Филинской бухте будет сохранен. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время выезда в Филино.

- Слип в Филино останется, он будет отремонтирован, так что спускаться станет гораздо удобнее, - сказал губернатор. - Безусловно, сохранится и доступ на филинский пляж.

Кроме того, в этом году в Филино также должно начаться строительство федерального детского спортивного лагеря. Проект уже готов и согласован.