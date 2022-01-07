В оперштабе рассказали, кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали о последних случаях заражения COVID-19 в Калининградской области.
Всего за минувшие сутки выявлено 123 заболевших. В структуре - 112 ОРВИ, 5 случаев пневмонии, 6 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 20 пенсионеров, в том числе 19 старше 65 лет;
- 4 медицинских работника;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работника транспортных предприятий, водителей;
- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 1 работник предложения по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 31 индивидуальный предприниматель;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 5 детей, посещающих 5 детских садов;
- 8 учащихся;
- 6 студентов двух образовательных учреждений;
- 23 неработающих.
Общее количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, - 1314.