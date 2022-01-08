В Черняховске вспыхнул деревянный гараж, есть пострадавший

В Черняховске в результате пожара в гараже пострадал человек. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В субботу, 8 января в 03.32 в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Ленинградской в Черняховске. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Калининградской области.

- Горел отдельно стоящий деревянный гараж размером 6 на 4 метра, есть пострадавший, - отметили в пресс-службе.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 9 человек и 2 единицы техники.

О состоянии пострадавшего и причине пожара не сообщается.