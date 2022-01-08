В Храброво по результатам выборочного тестирования на COVID-19 коронавирус выявлен у 30 граждан Таджикистана

В прошлом году в аэропорту "Храброво" организовано выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан и лиц без гражданства. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В 2021 году санитарно-карантинный контроль проведен в отношении 1 миллиона 223 тысяч 141 человека (для сравнения, в 2020 году - 925 996 человек), досмотрено 171 519 транспортных средств. Об этом говорится в отчете регионального Роспотребнадзора о мероприятиях санитарно-карантинного контроля в 2021 году.

- Максимальное количество пассажиров – 931 450 - досмотрено в аэропорту «Храброво». Все пассажиры, прилетающие в Калининградскую область, проходят бесконтактную термометрию. В зале прилета аэропорта «Храброво» работает 4 стационарных тепловизора, - сообщили в ведомстве. - С апреля 2021 года в аэропорту Храброво организовано выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан и лиц без гражданства. По прилету протестировано 3 395 иностранных пассажира. У 30 граждан Таджикистана выявлен положительный результат ПЦР-теста. Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области организован комплекс противоэпидемических мероприятий.

Сообщается также, что в 2021 году санитарно-карантинный контроль проведен в отношении 489-ти международных чартерных авиарейсов из Турции, Белоруссии, Таджикистана, Кипра, Египта, Великобритании, Австрии, Испании, Италии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Словении, Нидерландов и Германии, на которых в регион прибыли 49 310 пассажиров, в том числе 14 986 - иностранные граждане.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что «на всех международных пунктах пропуска через государственную границу РФ в Калининградскую область, с целью раннего выявления больных с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе и по новой коронавирусной инфекции COVID-19, санитарно-карантинный контроль осуществляется в круглосуточном режиме».