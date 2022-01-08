В Калининградской области коронавирус выявлен у 133 человек

За последние сутки в Калининградской области коронавирус подтвердился в 133 случаях. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным федерального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса, в Калининградской области за последние сутки COVID-19 выявлен у 133 человек, а 154 пациента, ранее инфицированные новым вирусом, признаны выздоровевшими.

- Всего в России за сутки выявлено 16 568 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, - сообщили в оперштабе. - Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 634 603 заражений в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 315 400 человек.