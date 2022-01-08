В Калининграде 21-летний мужчина проник в закрытый ресторан

Мужчину задержали на кухне ресторана, у него изъят нож.
Фото: СОЦСЕТИ
В субботу, 8 января сотрудники Росгвардии задержали мужчину, незаконно проникшего в один из ресторанов на площади Василевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгврадии.
- В ночное время наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от оперативного дежурного о срабатывании сигнализации в ресторане, расположенном на площади Василевского, - рассказали в пресс-службе. - Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы через стеклянную дверь увидели гражданина, проникшего в заведение.
Злоумышленник пытался скрыться. Его задержали на кухне ресторана.
- При досмотре 21-летнего задержанного был обнаружен складной нож, - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что кражи имущества с охраняемого объекта не допущено.
Далее задержанный отвечал уже на вопросы полицейских.