В Калининграде 21-летний мужчина проник в закрытый ресторан

Мужчину задержали на кухне ресторана, у него изъят нож. Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 8 января сотрудники Росгвардии задержали мужчину, незаконно проникшего в один из ресторанов на площади Василевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгврадии.

- В ночное время наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение от оперативного дежурного о срабатывании сигнализации в ресторане, расположенном на площади Василевского, - рассказали в пресс-службе. - Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы через стеклянную дверь увидели гражданина, проникшего в заведение.

Злоумышленник пытался скрыться. Его задержали на кухне ресторана.

- При досмотре 21-летнего задержанного был обнаружен складной нож, - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что кражи имущества с охраняемого объекта не допущено.

Далее задержанный отвечал уже на вопросы полицейских.