За четыре года бюджет Калининградской области на 45% увеличился за счет собственных доходов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

В субботу, 8 января губернатор Калининградской области Антон Алиханов вместе с журналистами снова отправился в поездку по муниципалитетам. На этот раз на север и восток области. За передвижением губернатора в прямом эфире можно следить на его странице в Инстаграме.

Приближаясь к Неману, разговор зашел о преобразованиях в муниципалитетах (ремонт тротуаров, остановочных пунктов и так далее. – Ред.), которые проводятся, в том числе, за счет средств областного бюджета.

- Мы муниципалитеты не бросаем, бюджет Калининградской области с 2016 по 2020 года увеличился на 45% за счет собственных доходов, можем себе позволить, - отметил Антон Алиханов.

Журналисты попросили уточнить губернатора, за счет чего растут собственные доходы регионального бюджета?

- Это связано и с ростом экономики, и с увеличением собираемости (налогов. – Ред.), подкрутили кое-чего, - сказал глава региона.

Опираясь на данные Росстата, Антон Алиханов отметил, что средняя зарплата по региону составляет порядка 40 тысяч рублей.