Пенсионеры и неработающие: кто в Калининграде заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области выявлено 133 случая коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 133 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.

- В структуре заболеваний: 118 случаев протекает как ОРВИ, у 11 инфицированных коронавирус осложнен пневмониями, у 4 ковид-пациентов заболевание протекает бессимптомно, - сообщили подробности в оперштабе.

Среди заболевших:

- 49 пенсионеров;

- 39 неработающих;

- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- 3 сотрудника банков;

- 2 медицинских работника;

- 1 работник образовательного учреждения;

- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 1 сотрудник охранного предприятия.