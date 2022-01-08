Пенсионеры и неработающие: кто в Калининграде заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области выявлено 133 случая коронавируса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 133 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
- В структуре заболеваний: 118 случаев протекает как ОРВИ, у 11 инфицированных коронавирус осложнен пневмониями, у 4 ковид-пациентов заболевание протекает бессимптомно, - сообщили подробности в оперштабе.
Среди заболевших:
- 49 пенсионеров;
- 39 неработающих;
- 18 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий, водителей;
- 3 сотрудника банков;
- 2 медицинских работника;
- 1 работник образовательного учреждения;
- 1 сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 1 сотрудник охранного предприятия.