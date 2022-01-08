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Общество8 января 2022 12:54

На Куршской косе появились мини-верфь и куренас

Национальный парк пополнился исторически значимым арт-объектом
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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На Куршской косе построена мини-верфь и куренас.

На Куршской косе построена мини-верфь и куренас.

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На мини-верфи, расположенной на территории Визит-центра, установлен куренас – традиционная лодка Куршского залива. Об этом сообщили в пресс-центре национального парка «Куршская коса».

- Судно будет служить экспонатом при проведении образовательных программ обучения местным ремеслам, кораблестроению, - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что мини-верфь мастера сооружали с 2019 по 2021 годы.

Образовательные программы для студентов и школьников с посещением мини-верфи уже проводятся.

Напомним, в конце декабря Музей Мирового океана подготовил выставку предметов, сохранившихся на затонувших кораблях. Подробности – здесь.