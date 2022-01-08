По суточному показателю заражений ковидом лидируют Калининград и Зеленоградск

Так Зеленоградск выглядит во время этих зимних каникул. Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

В субботу, 8 января в региональном Роспотребнадзоре сообщили подробности о заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах Калининградской области.

В лидерах по суточному показателю заражений – Калининград (84 случая) и Зеленоградский городской округ (13 случаев);

- в Гурьевском и Советском городских округах - по 7 случаев;

- в Черняховском городском округе – 4 случая;

- в Мамоновском, Озерском, Светловском городских округах - по 3 случая;

- в Гусевском, Неманском, Полесском - по 2 случая;

- в Багратионовском, Балтийском, Гвардейском городских округах – по одному случаю.

В ведомстве подчеркнули, что за минувшие сутки завозных случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

Напомним, по данным на 8 января в Калининградской области коронавирус выявлен у 133 человек (всего с начала пандемии – 83 333 случая заражений).