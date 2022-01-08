В избиркоме Калининградской области назвали дату единого дня голосования в 2022 году

11 сентября 2022 года - единый день голосования в Калининградской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 сентября 2022 года состоится единый день голосования. Об этом сообщается на официальном сайте избирательной комиссии Калининградской области.

- Жителям Калининградской области предстоит избрать губернатора области, - отметили в избиркоме.

При этом уточняется, что «решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта Российской Федерации должно быть принято Калининградской областной Думой не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования».

Кроме того, в 2022 году истекают полномочия окружного Совета депутатов Пионерского городского округа (15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе относительного большинства).

Также состоятся дополнительные выборы:

- депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» по одномандатному избирательному округу № 20;

- депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» по одномандатному избирательному округу №1;

- депутата окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» по одномандатному избирательному округу № 2.