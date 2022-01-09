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Происшествия9 января 2022 8:15

В Калининградском зоопарке посетители закормили сивуча селедкой, а бегемотов – конфетами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено зоопарком

Новогодние каникулы тяжело переживают обитатели Калининградского зоопарка. Животные рады большому наплыву людей, однако, не все посетители соблюдают правила. Участились случаи кормления животных, что в Калининградском зоопарке запрещено.

Как сообщает пресс-служба учреждения, при смене бассейна у сивуча обнаружили на дне сельдь без голов, брошенную посетителями. Также отмечается, что очень много кормят бегемотов: булки, хлеб, конфеты.

«Посетители лютуют как никогда», - говорят сотрудники зоопарка, которые в праздничные дни вынуждены с охраной патрулировать территорию у вольеров.

«На обратной стороне входного билета есть телефон охраны. Наберите его, если увидите, как кто-то кормит животных, и сообщите охране, где происходит нарушение. Ваш звонок может спасти здоровье и даже жизнь наших животных», - отметили в пресс-службе зоопарка.