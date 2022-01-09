Скончался известный священник Черняховской епархии

Протоиерей Роман Сафронов. Фото: Черняховская епархия

Скончался протоиерей Роман Сафронов. Как сообщает Черняховская епархия РПЦ, отца Романа не стало после продолжительной болезни.

Священник Роман Сафронов был известен своей активностью и неравнодушием к прихожанам. В частности, он регулярно принимал участие в субботниках, которые проводили на территории старинной кирхи в Озерске.

Свое пастырское служение протоиерей Роман Сафронов совершал на различных приходах Калининградской области. Около 17 лет он служил настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского в Озерске, пока не был выведен за штат по состоянию здоровья.