В Калининградской области еще 9 человек умерли от COVID-19

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 142 случая коронавирусной инфекции. По данным министерства здравоохранения Калининградской области, подтверждено 9 смертей. Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 1327.

Общее число заболевших в Калининградской области составляет на сегодня 83475 человек.

Всего же в России за сутки заболели 16246, полностью выздоровел 20751 человек, зафиксировано 763 смерти.

Общее число зараженных в стране составляет на сегодня 10 650 849 человек.