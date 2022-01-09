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Здоровье9 января 2022 11:39

В Калининградской области еще 9 человек умерли от COVID-19

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 142 случая коронавирусной инфекции. По данным министерства здравоохранения Калининградской области, подтверждено 9 смертей. Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 1327.

Общее число заболевших в Калининградской области составляет на сегодня 83475 человек.

Всего же в России за сутки заболели 16246, полностью выздоровел 20751 человек, зафиксировано 763 смерти.

Общее число зараженных в стране составляет на сегодня 10 650 849 человек.