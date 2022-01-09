Болеют школьники и маленькие дети: Кого еще в Калининграде сразил коронавирус

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 142 случая коронавирусной инфекции. По данным министерства здравоохранения Калининградской области, в большинстве случаев (134) болезнь проявляется как ОРВИ. Остальные – с пневмонией и без симптомов.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 сотрудника пищевых предприятий;

- 1 работник с/х;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 34 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 неорганизованных детей до 7 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 7 школьников;

- 6 студентов;

- 32 неработающих.