Болеют школьники и маленькие дети: Кого еще в Калининграде сразил коронавирус

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 142 случая коронавирусной инфекции. По данным министерства здравоохранения Калининградской области, в большинстве случаев (134) болезнь проявляется как ОРВИ. Остальные – с пневмонией и без симптомов.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 9 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 сотрудника пищевых предприятий;
- 1 работник с/х;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 34 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 неорганизованных детей до 7 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 7 школьников;
- 6 студентов;
- 32 неработающих.