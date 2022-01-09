В историческом здании конца XIX века в Железнодорожном откроют дом престарелых

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В историческом здании бывшего крайсхауса в Железнодорожном планируют открыть Дом престарелых. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямого эфира в Инстаграме.

Глава региона отметил, что это лишь один из вариантов использования здания, который предложил инвестор.

По предварительным данным, на реализацию проекта потребуется от 200 до 500 млн рублей.

Здание районного управления - крайсхаус - построено в Гердауэне в конце XIX - начале XX века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. С конца 1940-х в здании размещалась средняя школа, позднее школа-интернат.

С 2006 года здание признано аварийным. С 2007 года здание крайсхауса носит статус объекта культурного наследия регионального значения.