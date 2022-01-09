В Калининграде на улице Катина обнаружены останки двоих красноармейцев

Каски красноармейцев с улицы Катина Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье 9 января в Калининграде на улице Катина в ходе земляных работ были найдены останки двоих красноармейцев, погибших в начале штурма Кенигсберга в апреле 1945 года. Рабочие сообщили корреспонденту «Комсомолки», что вместе с останками были обнаружены две стальные советские каски, одна из которых имела осколочное или пулевое пробитие.

Вскоре на место прибыл руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, который за время первичного осмотра участка нашел две пары армейских ботинок, фрагменты черепов и голени.

- Судя по всему, красноармейцы погибли в ходе штурма города, форсируя канал Ландграбен, - сообщил Хисамов. – Думаю, что они и сегодня числятся в списках пропавших без вести. Обе каски находились на головах погибших, из амуниции сохранились только фрагменты обуви.

Хисамов добавил, что на место были вызваны сотрудники полиции и следственного комитета. Останки, по его словам, забрали на судебно-медицинскую экспертизу, а каски и фрагменты обуви – на временное хранение в поисковый отряд.

- Завтра работы по поиску останков продолжатся, - заключил руководитель поискового отряда «Совесть». – После их окончания останки будут захоронены с отданием воинских почестей на ближайшем к месту гибели воинском захоронении.