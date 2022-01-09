Альпинист снял с башни Кафедрального собора застрявший квадрокоптер туристов из Москвы

. Фото: предоставлено очевидцем

На башне Кафедрального собора застрял квадрокоптер, который запускали туристы из Москвы. Чтобы снять его, пришлось вызывать профессионального альпиниста. Об этом «Комсомолке» рассказал художник Кафедрального собора Владимир Чиликин.

Инцидент случился 1 января, спустя несколько дней летательный аппарат пришлось снимать промышленному альпинисту.

. Фото: предоставлено очевидцем

- Вышку не подогнать, да и дорого очень. Квадрокоптер снял альпинист, который занимается ремонтом крыши Кафедрального собора, и к которому мы иногда обращаемся, - рассказал Владимир Чиликин, который в праздничный день дежурил в соборе. – Квадрокоптер застрял на самом краю крыши. Он зацепился, его винт попал в щель между листами, которыми покрыта крыша.

Туристы из Москвы остались довольны и поблагодарили за оказанную им помощь.