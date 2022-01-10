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Общество10 января 2022 8:17

В Калининграде стройкомпания погасила долги после ареста грузовика

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде строительная компания погасила долги по таможенным платежам после ареста транспорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Организация задолжала 790 тысяч рублей, однако уклонялась от погашения задолженности. В ходе исполнительного производства приставам удалось установить, что компания владеет несколькими грузовиками.

Автомобили объявили в исполнительный розыск, вскоре один из грузовиков - седельный тягач Volvo - обнаружили и арестовали в Советске.

Чтобы не лишиться транспортного средства, организация перечислила 790 тысяч рублей на депозитный счет отделения судебных приставов.