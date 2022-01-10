За неделю росгвардейцы пресекли в Калининградской области 15 краж

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За неделю сотрудники Росгвардии пресекли 15 краж в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение семи дней сотрудники вневедомственной охраны более 200 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «Тревога». Выявлено более 50 подозреваемых в совершении административных правонарушений и 6 подозреваемых в совершении преступлений.

Так, за прошедшие сутки сотрудники Росгвардии пресекли кражу наушников из супермаркета, расположенного на проспекте Победы, где задержали 36-летнего жителя области, который пытался скрыться с украденным товаром стоимостью более 1 000 рублей.

В супермаркете на улице Краснооктябрьской наряд группы задержания задержал гражданина, который, не оплатив алкогольную продукцию на общую сумму более 12 000 рублей, прошел мимо кассового терминала. Для возбуждения уголовного дела 26-летний местный житель передан следственно-оперативной группе.