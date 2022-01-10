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Спорт10 января 2022 10:07

Легкоатлетка из Калининграда выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике, в которых приняли участие 144 представителя из 41 региона РФ.

Одной из медалисток первого официального турнира 2022 года стала мастер спорта России Елена Зуйкевич. Легкоатлетка регионального Центра спортивной подготовки сборных команд отличилась в беге на «неклассической» дистанции 500 метров. Всего в этой категории фактически стартовали 11 соперниц.

В финальном забеге калининградка финишировала за 1 минуту 12,29 секунды, уступив только представительницам Московской и Новосибирской областей.