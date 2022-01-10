Где в Калининградской области установят фоторадары до конца января

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Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области.
С 9 по 25 января передвижные фоторадары будут установлены:
на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;
на 5 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону пос. Новоселово;
на 5 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово) в сторону г. Калининград;
на 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское;
на 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
на 23 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос.Крылово;
на 23 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
на 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
на 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;
на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховск;
на 12 километре автодороги «Переславское-Круглово» в сторону пос. Переславское;
на 12 километре автодороги «Переславское-Круглово» в сторону пос. Круглово;
на 29 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;
на 29 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;
привокзальная площадь аэропорта «Храброво».