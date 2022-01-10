За сутки коронавирус выявили в 16 городах Калининградской области

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено150 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 79 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 3,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 11,
Пионерский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 6,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 5,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 11,
Светлогорский городской округ – 4,
Краснознаменский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 1.