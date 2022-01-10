За сутки коронавирус выявили в 16 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено150 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 79 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 3,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 11,

Пионерский городской округ – 6,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 6,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 11,

Светлогорский городской округ – 4,

Краснознаменский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 1.