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Общество10 января 2022 11:37

В центре Калининграда уголовник «розочкой» исполосовал лицо 18-летнему парню

Нападение произошло на улице Черняховского
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали мужчину, напавшего на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Черняховского. Между 36-летним уголовником и 18-летним учащимся произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина разбил бутылку и получившейся «розочкой» нанес оппоненту удар в лицо. Потерпевший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Ранее неоднократно судимого жителя Озерска поместили в СИЗО, ему грозит до двух лет лишения свободы.