В центре Калининграда уголовник «розочкой» исполосовал лицо 18-летнему парню

В Калининграде полицейские задержали мужчину, напавшего на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Черняховского. Между 36-летним уголовником и 18-летним учащимся произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина разбил бутылку и получившейся «розочкой» нанес оппоненту удар в лицо. Потерпевший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Ранее неоднократно судимого жителя Озерска поместили в СИЗО, ему грозит до двух лет лишения свободы.