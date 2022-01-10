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Общество10 января 2022 13:22

Калининградцу грозит до 7 лет за стрельбу на улице Фермора

Инцидент произошел 2 января
Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел 2 января на улице Фермора. Пьяный 36-летний житель Гурьевского района произвел 11 выстрелов из охолощенного светошумового автомата.

Злоумышленника задержали в подъезде одного из домов. Выяснилось, что мужчина приехал в гости к приятелю, с которым они вместе употребляли спиртное в больших количествах. После чего гражданам пришла в голову мысль произвести несколько выстрелов в воздух из автомата, который привез с собой гость. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.