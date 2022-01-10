Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 14:24

Водителю автобуса грозит до 5 лет колонии за сбитого насмерть пешехода около «Атлантики»

Авария произошла 4 января на Ленинском проспекте
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП у ресторана «Атлантика». Авария, напомним, произошла 4 января на Ленинском проспекте. Водитель автобуса «Ивеко» не справился с управлением при перестроении и сбил стоящего на тротуаре 31-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителю автобуса грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.