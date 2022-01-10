В Калининграде возбудили дело против чиновника НПЦ по охране памятников истории

Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов прокурорской проверки. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, все началось в июне 2020 года. Между детским садом № 14, располагающимся в здании виллы Хонкамп 1905 года постройки (архитектор Ф. Хайтманн), и одним из подрядчиков был заключен договор на выполнение капитального ремонта фасада и кровли на сумму 8,9 млн рублей.

Акты о приемке выполненных работ подписал представитель регионального научно-производственного центра по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры. По версии следствия, подозреваемый знал, что на объекте остались недоделки на 4,3 млн, но подписал акты на общую сумму 8,9 млн. В результате на расчетный счет подрядчика в октябре 2020 года были необоснованно перечислены свыше 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование продолжается.