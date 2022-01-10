Кафедральный собор на острове Канта на зимних каникулах посетили рекордное количество гостей

Минувшие каникулы принесли очередной рекорд. Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, за время праздников здесь побывали 18 068 человек.

Для гостей в соборе приготовили обширную программу - 32 концерта классической музыки, поэтических вечеров и спектаклей за 11 дней. Можно было послушать Баха в одном концерте со Scorpions и Deep Purple на органе, «Щелкунчик» звучал вместе с «Гарри Поттером», Ave Maria открывала канун Рождества. Кроме того, для собора была приготовлена особенная праздничная подсветка.