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Общество10 января 2022 17:47

Кафедральный собор на острове Канта на зимних каникулах посетили рекордное количество гостей

Для гостей в соборе приготовили обширную программу
Николай Литвинов
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Минувшие каникулы принесли очередной рекорд. Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, за время праздников здесь побывали 18 068 человек.

Для гостей в соборе приготовили обширную программу - 32 концерта классической музыки, поэтических вечеров и спектаклей за 11 дней. Можно было послушать Баха в одном концерте со Scorpions и Deep Purple на органе, «Щелкунчик» звучал вместе с «Гарри Поттером», Ave Maria открывала канун Рождества. Кроме того, для собора была приготовлена особенная праздничная подсветка.