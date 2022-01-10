В Калининград под видом печени пытались провезти 20 тонн лимфоузлов неизвестного происхождения

Подозрительную продукцию обнаружили 3 января в порту Балтийска. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в документах была указана печень говяжья замороженная (производитель - ООО «Агроинвест», Республика Татарстан, Казань).

Груз перемещался со склада ООО «Белиф» (отправитель - ООО «РЯБА», Московская область) в адрес мясоперерабатывающего предприятия «Исток» (Калининградская область, Черняховск). Был назначен полный досмотр груза, который показал, что под видом говяжьей печени перевозились замороженные продукты убоя животных (кровь, лимфоузлы и т. д.) неизвестного происхождения.

Конфискованный груз направлен под контроль отдела ветеринарии министерства сельского хозяйства Калининградской области. Продукцию ждет утилизация.