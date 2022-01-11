В Калининградской области посевные площади озимых культур выросли по сравнению с 2021 годом

Сегодня посевные площади озимых культур составляют 88,8 тыс. га. Это на 3 тыс. га больше, чем годом ранее. По информации министерства сельского хозяйства региона, озимый рапс – ключевая масличная культура области – посеян на площади более 44,6 тыс. га. Прибавка к уровню прошлого года – 1,6 тыс. га.

- В прошлом году хозяйствами области сделан хороший задел на урожай 2022 года, что позволит сохранить положительную динамику сельскохозяйственного производства, – отметила заместитель председателя правительства области – министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Озимые – более урожайные формы сельскохозяйственных культур, традиционно занимают наибольший удельный вес в структуре посевной площади.