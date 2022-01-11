Жительница Черняховска украла банковскую карту фармацевта и потратила на себя 8,5 тыс.

Кражу совершила 34-летняя жительница Черняховска. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина похитила банковскую карту фармацевта, лежавшую в аптеке на прилавке.

Чтобы совершать покупки в магазинах, злоумышленница использовала терминалы с функцией бесконтактной оплаты. До того как владелица карты заблокировала ее (стали приходить СМС о списании средств), подозреваемая успела потратить 8,5 тысячи рублей.

В отношении задержанной следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» и по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление».