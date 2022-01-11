Алиханов анонсировал ремонт подъездов к мосту на ул. Суворова

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Ремонт путепровода на улице Суворова в Калининграде был выполнен в 2016 году, однако подъездами с обеих сторон никто заниматься тогда не стал. В октябре прошлого года губернатор Антон Алиханов поручил «разобраться» с проблемными участками.

Во время недавних поездок с журналистами по региону губернатор подтвердил, что работы пройдут в нынешнем году.

- Там будут убирать рельсы и брусчатку, а также сократят тротуар справа (на выезде из района/ - Ред.) раза в два, - сообщил Антон Алиханов. - Проблема была в том, что нужно переложить газопровод, велось проектирование.