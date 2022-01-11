21-летний калининградец распространял амфетамин и марихуану через «закладки»

В Калининграде полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек был задержан в одном из садовых товариществ Калининграда. При личном досмотре у него обнаружено и изъято почти 20 граммов амфетамина и более 11 граммов марихуаны.

«Злоумышленник оборудовал на территории Калининграда тайники-закладки с наркотиками, которые он продавал потребителям в теневом сегменте сети интернет», - сообщили в полиции. Правоохранители уже обнаружили два тайника с амфетамином.

На время следственных действий мужчина помещен в СИЗО.