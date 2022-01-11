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Общество11 января 2022 9:05

Балтийские казаки задержали на площади Победы пьяного с пистолетом

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Казаки Балтийского отдельного казачьего округа задержали в центре Калининграда пьяного дебошира с пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инцидент произошел в рождественскую ночь на площади Победы. В ходе патрулирования территории казаки задержали пьяного молодого мужчину, который вел себя агрессивно и стрелял из пневматического пистолета.

В пресс-службе правительства назвали имена бравых казаков, которые не побоялись хулигана. Это казаки хутора «Преображенский» Алексей Шаварин, Дмитрий Баклиани и Дмитрий Маркитан.