Балтийские казаки задержали на площади Победы пьяного с пистолетом

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Казаки Балтийского отдельного казачьего округа задержали в центре Калининграда пьяного дебошира с пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инцидент произошел в рождественскую ночь на площади Победы. В ходе патрулирования территории казаки задержали пьяного молодого мужчину, который вел себя агрессивно и стрелял из пневматического пистолета.

В пресс-службе правительства назвали имена бравых казаков, которые не побоялись хулигана. Это казаки хутора «Преображенский» Алексей Шаварин, Дмитрий Баклиани и Дмитрий Маркитан.