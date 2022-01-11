Власти выделили 1 млрд рублей на программу развития сельских территорий

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2022 году в Калининградской области будет увеличено финансирование программы развития сельских территорий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на эти цели из консолидированного бюджета будет направлено около 1 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в 2021 году, - 722 млн рублей.

Средства будут направлены на строительство газопроводов в Мамоново, Дома культуры в поселке Междуречье Черняховского городского округа, детского сада с начальной школой в поселке Коврово Зеленоградского округа. Кроме того, продолжится реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в Багратионовске и школы в поселке Междуречье Черняховского округа.

Также в этом году запланированы реконструкция дороги в поселках Саранском и Ближнем Полесского округа, от поселка Дивное до поселка Ольховка Гвардейского округа, строительство подъездной дороги к ферме в Междуречье Черняховского округа.