Полицейские по горячим следам задержали грабителя в Калининграде

В Калининграде в новогоднюю ночь полицейские задержали грабителя по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 01.30 ночи 1 января в дежурную поступило сообщение от 24-летнего местного жителя о том, что у подъезда дома по улице Карташева на него напал неизвестный. Злоумышленник несколько раз ударил горожанина по голове, после чего похитил из кармана куртки мобильный телефон и ключи от автомобиля. Сумма ущерба составила 77 тысяч рублей.

На место прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы, вместе с потерпевшим стражи порядка обследовали прилегающую территорию и обнаружили злоумышленника с похищенным имуществом. 37-летнего нападавшего задержали и доставили в отдел. Грабителю грозит до 7 лет лишения свободы.