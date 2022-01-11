Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 152 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 94 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 6,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 2,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 3,

Советский городской округ - 4,

Черняховский городской округ – 4.