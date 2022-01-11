Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 152 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 94 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 6,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 20,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 4,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 3,
Советский городской округ - 4,
Черняховский городской округ – 4.