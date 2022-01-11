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Общество11 января 2022 12:05

Житель Гусева совершил не менее 10 краж из машин на штрафстоянке

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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Жителя Гусева подозревают в серии краж из автомобилей, находившихся на штрафстоянке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автомобили 51-летний злоумышленник вскрывал на протяжении полугода, пока работал охранником на штрафстоянке. Он забирал аккумуляторы и личные вещи из багажников. Краденое имущество он продавал либо сдавал в пункты приема металлолома. Всего мужчину подозревают в совершении не менее 10 краж.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.