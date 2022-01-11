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Калининградскую область на новогодних праздниках посетили 57 тысяч туристов. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

По его словам, количество путешественников с 31 декабря по 9 января на 7% выше прошлогодних показателей: в начале 2021 года в регион приехали 53 тысячи человек. Данные сформированы на основе информации основных транспортных узлов региона и предприятий региональной индустрии туризма.

«Средняя загрузка отелей в праздничный период осталась на уровне прошлого года и составила 75%, - отметил Андрей Ермак. - Наибольшую загрузку показали отели в Зеленоградске (87%), Калининграде (76%) и Светлогорске (62%). По данным Сбераналитики, средний чек туристов в кафе, барах, ресторанах области в период новогодних праздников составил порядка полутора тысяч рублей на человека, что соответствует уровню прошлого года. Средний чек покупки туристами сувениров - 1250 рублей».

Всего в области во время новогодних выходных было проведено более двадцати культурно-массовых мероприятий. Лидерами по посещаемости стали Кафедральный собор - 18 068 человек и театр эстрады «Янтарь-холл» - 20 709 посетителей. Среди музеев на первом месте - Музей Мирового океана (35 тысяч человек), затем Музей янтаря (8,7 тысячи посетителей) и областной историко-художественный музей (6234). В Калининградском зоопарке побывали 8,6 тысячи человек.