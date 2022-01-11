Гурьевский отдел МФЦ переехал в новое здание

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Гурьевский отдел МФЦ после новогодних праздников заработал в новом здании на улице Лесной, 5в, в шаговой доступности от местной администрации, где центр размещался с 2008 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, переезд позволил почти на треть - с 15 до 22 - увеличить количество окон приема и выдачи документов.

Модернизированный центр полностью соответствует требованиям к предоставлению услуг по принципу «одного окна». Так, для заявителей, желающих самостоятельно воспользоваться электронными услугами, организован сектор пользовательского сопровождения. На площадке функционирует программно-технический комплекс - криптокабина для оформления биометрического загранпаспорта.

«Калининградская область растет, развивается и Гурьевский городской округ - один из лидеров. Потребность в услугах МФЦ, оказании госуслуг на высоком уровне здесь также увеличивается», - отметил губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, новое, более просторное помещение МФЦ открывает возможности для дальнейшего развития его инфраструктуры.

«Коллеги уже поделились планами открыть несколько «бизнес-окон» по аналогии с МФЦ для бизнеса на улице Уральской в Калининграде. Для Гурьевского округа с его тенденцией к опережающему росту такое решение очень актуально», - добавил Алиханов.