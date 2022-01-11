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Общество11 января 2022 14:00

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали наркосбытчиков с 1 кг «соли»

Злоумышленникам грозит до 20 лет колонии
Виктор Сергеев
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Фото: УФСБ России по Калининградской области

В Калининградской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали двух мужчин, которые планировали сбыть более одного килограмма наркотического средства α-пирролидиновалерофенон, более известного как «соль». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания, в отношении них возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности. Наркосбытчикам грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе УФСБ.