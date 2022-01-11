Калининградский зоопарк принял 500 нераспроданных елок

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградский зоопарк передали несколько сотен елок, которые не были проданы накануне Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

«Добрые и отзывчивые продавцы елок подарили зоопарку полтысячи деревьев! Часть уже отправилась по назначению», - рассказали в зоопарке.

Живые, еще не засохшие деревья разместили в вольерах коз, енотов, зебр и других животных.

Отметим, в этом году зоопарк не принимал елки от населения. Причина - на них могут остаться элементы елочных игрушек и мишура, что опасно для животных.

Хвойные деревья богаты витамином С, звери не прочь полакомиться ими. Почти все копытные животные (а с ними медведи и кабаны) едят елки зимой, когда не хватает витаминов.