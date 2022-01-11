Умер известный калининградский фотограф Олег Максимов

Олег Максимов. Фото: СОЦСЕТИ

Умер известный калининградский фотограф, представитель старой школы фотографии Олег Максимов. Об этом сообщает издательство «Живем».

«Сегодня не стало фотожурналиста, члена Союза фотохудожников России, участника Великой отечественной войны Олега Павловича Максимова.

Его фотографии можно найти в самой первой нашей книге - «Фотография. Калининград: живем в России» (2007). В 2009 году мы издали его авторский альбом «Калининград. Эпизоды истории», который удостоился премии «Признание» (присуждается за достижения в области культуры, литературы и искусства)», - говорится в сообщении.

Олег Максимов - автор уникального издания «Дневник китобоя». Этот альбом вышел в 2016 году, в нем фотограф делится своими воспоминаниями о работе китобойной флотилии в 1954-55 годах.

Много работ мастера вошло в книгу Андрея Кропоткина «Калининград-70».

Прощание с фотографом состоится 15 января в 11.00 по адресу: ул. А. Невского, 90а, ритуальный зал.