«Кто хотел - все вернулись»: Андрей Ермак - о калининградцах в неспокойном Казахстане

Андрей Ермак. Фото: Александр КАТЕРУША

Все калининградцы, которые находились в Казахстане во время недавних беспорядков, вернулись домой в Калининград. Об этом «Комсомолке» сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Кто хотел - все вернулись. Мы постоянно, в течение всех этих дней, ситуацию уточняли и актуализировали с авиакомпаниями, с нашими органами МИД, которые работают на территории Казахстана. Компания Nordwind обзванивала всех своих пассажиров, предлагала различные варианты возвращения в Калининградскую область, в том числе была опция самостоятельно добраться из Алма-Аты до Нур-Султана и улететь рейсами оттуда. Все, кто хотел улететь, они воспользовались этими возможностями», - сказал министр.

Андрей Ермак также отметил, что были и те, кто не захотел экстренно улетать из страны.

«Те, кто по каким-то причинам решил не улететь, а, например, побыть с родственниками, остаться в такой напряженный момент и потом улететь уже из Алма-Аты в более позднее время - это их выбор. Постепенно восстанавливается авиасообщение между Алма-Атой и Калининградом. Планируются рейсы, они могут воспользоваться рейсами, которые в ближайшее время начнут летать. Критической ситуации нет», - сказал министр.