Видеосервисы Wink и more.tv покажут премьеру документального сериала Сергея Минаева о России 2000-х

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«Нулевые», премьера которых состоится в 2022 году, станут прямым продолжением «Девяностых». Это будет совместный оригинальный проект видеосервиса «Ростелекома» Wink и more.tv.

Новый сериал писателя Сергея Минаева посвящен одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны. Проект расскажет о том, как после тяжелых лет экономика страны вошла в стадию бурного роста, что коренным образом повлияло на стандарты жизни и потребления.

- Мы всей страной как будто взлетели на ракете и понеслись вверх с безумной скоростью. Акции российских компаний растут, нефть прет, мы выигрываем право на Олимпиаду и Чемпионат мира, разлетаются слухи о безумных столичных вечеринках, западные звезды практически живут здесь, порхая от корпоратива до корпоратива. Москва — главный город на планете, в нее стремятся все. «Во всем мире кризис, а в Москве пятница» — главный слоган эпохи. От этого полета на ракете у многих так заложило уши, что еще лет десять не отпускало, — отметил автор проекта, писатель и журналист Сергей Минаев.

Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Так, в одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление таких этапных телевизионных проектов, как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Вновь, как и в «Девяностых», авторы коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей пределов своего безумия.

Героями сериала стали Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.

Продюсеры проекта — Данила Шарапов и Сергей Минаев.