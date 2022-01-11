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Здоровье11 января 2022 17:26

Алиханов: Я думаю, что в области уже есть случаи заражения омикроном

Губернатор отметил, что избежать распространения будет сложно
Николай Литвинов
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении уже пяти суток подряд в Калининградской области растет заболеваемость ковидом. Новый штамм омикрон пока ни у кого не подтвержден, но губернатор не исключает, что случаи заражения есть.

- Я думаю, что они есть, но просто не подтверждены лабораторно, - отметил Антон Алиханов, отвечая на вопрос «Комсомолки» во время недавней поездки по области. - Министр здравоохранения РФ неоднократно заявлял, что в нашей стране уже есть случаи заражения [омикроном] не от приезжих и не завезенные. С учетом его высокой заразности понятно, что убежать невозможно.

Губернатор отметил, что вакцины в регионе сегодня «более чем достаточно».